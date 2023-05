PSG : Mbappé annonce le verdict pour son avenir

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait passer un message clair sur son avenir ce dimanche soir. Interrogé sur son futur à Paris, le numéro 7 de Christophe Galtier a mis fin au suspense, affirmant qu'il serait toujours au Parc des Princes en 2023-2024.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe pour signer librement et gratuitement au Real Madrid à l'été 2022. Toutefois, alors que son bail arrivait à terme le 30 juin de cette année-là, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de rempiler pour une durée de trois saisons à Paris, soit jusqu'au 30 juin 2025.





Mbappé va rester au PSG

Selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé a paraphé un bail de deux saisons plus une en option, plutôt qu'un contrat de trois ans. Ce qui laissait planer le doute quant à son avenir au PSG. Mais comme l'a affirmé la superstar de 24 ans, elle sera bien à Paris la saison prochaine.

«L'année prochaine, je serai là»