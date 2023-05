PSG : Mbappé lâche une bombe sur son avenir, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Ce dimanche, Kylian Mbappé a été élu, encore une fois, meilleur joueur du championnat de France. Une remise de trophée qui a quelque peu été éclipsée par les réponses de l’attaquant du PSG sur son avenir. Alors que des questions se posent à propos de Mbappé, l’international français ne s’est pas prié pour mettre clairement les choses au point à propos de ce feuilleton qui fait tant parler.

Ces derniers, ça s’est enflammé à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, il a été révélé que l’attaquant du PSG ne souhaitait pas activer l’année supplémentaire présente dans son contrat. Par conséquent, Mbappé se retrouverait alors libre à l’été 2024. A un an de cette échéance, cela ouvrait par la même occasion la porte à un possible transfert pour le mercato estival à venir. Le PSG pourrait-il se séparer de Kylian Mbappé afin de ne pas le laisser partir gratuitement et récupérer plusieurs millions d’euros dans la transaction ?

PSG : Le Qatar a choisi le successeur de Galtier https://t.co/dA7AXrmzmt pic.twitter.com/rGOqh7FjtK — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

« L'année prochaine, je jouerai au PSG »

Habitué à faire de grosses annonces à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP, Kylian Mbappé a donc remis ça ce dimanche. En effet, l’attaquant du PSG s’est présenté devant les journalistes, répondant aux questions concernant son avenir. Ainsi, Mbappé a lâché une très grosse annonce en zone mixte, assurant : « Mon avenir avec cette année en option à activer ? Je suis là pour parler du trophée. L'année prochaine, je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc je veux l’honorer ».

« J'ai un contrat »