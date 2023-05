Mbappé : Une offre gigantesque va arriver, le PSG est fixé

La rédaction

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé a son destin entre les mains. Le joueur français devrait rester une saison supplémentaire en France, avant de se questionner sérieusement sur son avenir. A moins que le Real Madrid parvienne à le convaincre en proposant 200M€, même si l'international tricolore serait loin d'être une priorité.

Le PSG n'a pas à s'en faire dans le dossier Kylian Mbappé. Sauf retournement de situation, le joueur français sera Parisien la saison prochaine. Dans un entretien à France 3 , l'ailier s'était projeté sur la saison prochaine et affiché des ambitions importantes avec le PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait lâché Mbappé, qui pourrait, toutefois, recevoir quelques appels du Real Madrid.





Le Real Madrid prêt à offrir 200M€

Journaliste pour El Debate, Tomas Gonzalez Martin avait annoncé que le Real Madrid pourrait revenir à la charge dans les prochaines semaines. Une offre de 200M€ pourrait arriver sur la table de Mbappé, seulement s'il se décide à parler à ses supérieurs. « S'il veut venir au Real Madrid, soit cet été pour 200 millions, soit l'année prochaine gratuitement, il devra faire face à l'émir et dire : 'Je pars'. Ils vont faire pression sur lui pour qu'il renouvelle jusqu'en 2025 » a confié le journaliste.

Mbappé loin d'être une priorité