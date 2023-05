Messi, Benzema, Tudor… Toutes les infos mercato du 30 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Messi va bientôt annoncer sa décision

Selon les révélations de Mundo Deportivo , Lionel Messi va annoncer sa décision dans les prochains jours. L'attaquant argentin, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG, pourrait garder le secret concernant sa décision jusqu’au dernier moment. Par ailleurs, le quotidien catalan confirme qu’il n’existe actuellement aucune offre écrite du Barça concernant Messi.



PSG : Le père de Messi a accepté une offre colossale

Foot Mercato annonce de son côté que le club saoudien d'Al-Hilal a pris une longueur d'avance dans le feuilleton Lionel Messi. Une offre d’1,2 milliard d’euros sur deux saisons, soit 600M€ par an, aurait été formulée et acceptée dans la foulée par le père de l'attaquant argentin du PSG, Jorge Messi.



Le PSG officialise le transfert de Dina-Ebimbe

Prêté avec option d'achat obligatoire par le PSG à l'Eintracht Francfort l'été dernier, Eric-Junior Dina-Ebimbe quitte définitivement son club formateur. Le PSG vient d'annoncer le transfert définitif de son jeune milieu de terrain, qui rapporte donc 6,5M€ à sa direction.



Real Madrid : Karim Benzema vers un transfert surprise ?

En fin de contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema dispose d'une option lui permettant de prolonger automatiquement d'une année supplémentaire. Mais selon Relevo , cette hypothèse serait de moins en moins probable, et Benzema serait même très attiré par la perspective d'un transfert juteux en Arabie Saoudite, qui lui fait les yeux doux.



OM : Le suspense est encore total pour Igor Tudor

La Provence consacre un large dossier dans ses colonnes du jour sur l'avenir d'Igor Tudor à l'OM, et indique que la Juventus aurait tourné la page et barré son nom de la short-list pour la succession d’Allegri. Toutefois, un départ de Tudor n’est pas une possibilité à exclure pour l'OM, mais il n'y a rien de concret à ce jour. Son entourage affirme qu’il ne bougera que pour « se ressourcer ». De son côté, le président Pablo Longoria compte bien conserver Tudor la saison prochaine et s’est entretenu avec lui dimanche pour en discuter, bien que le coach ne fasse plus l’unanimité en interne.



Le PSG dégaine une offre pour Sergio Ramos

Au micro de l'émission espagnole El Chiringuito , le journaliste Eduardo Inda a révélé que le PSG s'activait plus que jamais pour tenter de prolonger Sergio Ramos : « Le PSG lui a proposé de rester une saison de plus et lui offre 8M€ nets par saison. Aujourd'hui, il gagne 12M€, ce qu'il gagnait à Madrid, mais avec d'importants bonus. Le PSG paie comme personne d'autre. Ils lui offriront 8M€ plus des incentives », révèle le directeur d' OK Diario .



