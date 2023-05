Le PSG dégaine une offre pour un star

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Néanmoins, après une saison globalement convaincante, le PSG serait prêt à conserver le défenseur espagnol. Une offre aurait même été dégainée par le club parisien.

Comme Lionel Messi, Sergio Ramos voit son contrat prendre fin le 30 juin. Et après une saison plus que poussive, l'ancien capitaine du Real Madrid sort d'un exercice bien plus abouti durant lequel il semble avoir laissé de côté ses pépins physiques. A tel point que le PSG lui aurait transmis une offre pour prolonger.

Mbappé reste au PSG, a-t-il fait le bon choix ? https://t.co/VNJxTMeLUz pic.twitter.com/0uTm2LdxAt — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

Un salaire revu à la baisse pour Sergio Ramos

Présent sur le plateau du Chiringuito , Eduardo Inda dévoile ainsi l'offre parisienne pour Sergio Ramos. « Le PSG lui a proposé de rester une saison de plus et lui offre 8M€ nets par saison. Aujourd'hui, il gagne 12M€, ce qu'il gagnait à Madrid, mais avec d'importants bonus. Le PSG paie comme personne d'autre. Ils lui offriront 8M€ plus des incentives », révèle le directeur d' OK Diario .

Une saison supplémentaire au PSG ?

Une offre qui pourrait convaincre Sergio Ramos qui semble avoir l'intention de poursuivre au plus haut niveau avant de céder aux offres de MLS ou de l'Arabie Saoudite. Par conséquent, la tendance semble claire. On se dirige vers une prolongation de Sergio Ramos au PSG.