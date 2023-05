PSG : Messi va partir, il balance tout son plan

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son contrat avec le PSG arrive à expiration, Lionel Messi est sur le point de mettre un terme à son aventure parisienne. Le FC Barcelone et l’Arabie saoudite apparaissent comme les deux points de chute possible pour La Pulga, nostalgique de sa vie en Catalogne. De son côté, Xavi ouvre en grand les portes du club culé, détaillant sa stratégie.

Deux saisons et puis s’en va, voilà comment on pourrait définir le passage de Lionel Messi au PSG, alors que son bail arrive à expiration à la fin du mois. Si un accord semblait proche de voir le jour il y a quelques mois pour la prolongation du champion du monde argentin, les deux parties sont désormais très loin d’un terrain d’entente, de quoi provoquer dans quelques semaines le départ de Messi sauf énorme rebondissement. Une aubaine pour le FC Barcelone, désireux de rapatrier son ancienne star. Les appels du pied en provenance de Catalogne se multiplient depuis plusieurs semaines, ce qui ne laisse pas insensible le septuple Ballon d’Or, prêt à revenir. Interrogé par Sport , Xavi ne cache d’ailleurs pas sa volonté de retrouver son ancien coéquipier.

« Les portes lui sont ouvertes ici. S'il veut venir, je n'ai aucun doute en tant qu'entraîneur, aucun »

« Il est difficile de se mettre à la place d'un joueur qui a tout gagné. C'est difficile, n'est-ce pas ? Je ne sais pas quels doutes je pourrais avoir. Peut-être qu'il s'agit d'un projet différent, que des joueurs importants qui ont une très bonne relation avec Leo, comme Busi et Jordi, s'en vont. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête , assure Xavi, n’ayant aucun doute sur l’apport d’un retour de Leo Messi pour le Barça. Avec la relation que j'ai avec lui, je pense que j'ai été très clair. Les portes lui sont ouvertes ici. S'il veut venir, je n'ai aucun doute en tant qu'entraîneur, aucun. »

« Compte tenu de la manière dont je veux jouer, il ne fait aucun doute qu'il nous apporterait beaucoup »