PSG : Il envoie une grosse invitation à Messi en public

Alexis Brunet

L'avenir de Lionel Messi va agiter le mercato estival. Personne ne sait encore où l'Argentin évoluera la saison prochaine. La tendance est qu'il ne prolongera pas à Paris, et il dispose de plusieurs offres sur la table. Le FC Barcelone en est une, et, justement, Xavi a lancé un énorme appel du pied à l'attaquant parisien.

Encore une fois, le PSG est confronté à un énorme échec. Après deux saisons dans la capitale française, Lionel Messi va sans doute faire ses bagages à la fin de la saison. Alors qu'il était arrivé en rockstar à l'été 2021 à Paris, l'Argentin ne se sera jamais vraiment acclimaté. Il devait faire gagner la Ligue des Champions aux Parisiens, mais là encore cela ne s'est pas passé comme prévu.

Revenir à Barcelone ou partir en Arabie saoudite

Pour se remettre de son aventure parisienne, Lionel Messi aimerait revenir au FC Barcelone, son club de coeur. Mais le Barça, en proie à des soucis financiers, pourrait ne pas avoir les moyens de réaliser son rêve. C'est pour cela qu'Al-Hilal reste en embuscade. En effet, l'équipe saoudienne possède de sacrés arguments financiers pour convaincre le septuple Ballon d'Or.

Galtier menacé, le PSG est dos au mur https://t.co/5Pn6DLPQgg pic.twitter.com/x6LMH9hmR0 — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Xavi s'est exprimé sur Messi