Le PSG l’attend, il lâche une réponse

Arnaud De Kanel

Les pistes se multiplient du côté du PSG ces dernières semaines. Présent dans le onze type de la saison aux Trophées UNFP, Khéphren Thuram en fait partie. Et le club de la capitale risque d'échouer car il a assuré vouloir continuer à apprendre du côté de l'OGC Nice.

Le gratin du football français s'était donné rendez-vous dimanche soir au Pavillon Gabriel pour la cérémonie des Trophées UNFP. Joueurs et entraineurs n'ont d'ailleurs pas manqué de se faire questionner sur leur avenir. C'est notamment le cas de Khéphren Thuram, lui qui est associé au PSG.

Attendu par Mbappé, il lâche sa réponse au PSG https://t.co/bBo65wWB9f pic.twitter.com/lA3aV4Ruyj — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Thuram au PSG ?

Khéphren Thuram a explosé à l'OGC Nice cette année. L'arrivée de Didier Digard lui a fait le plus grand bien et ça s'est ressenti sur le terrain. Il avait été récompensé par Didier Deschamps qui l'avait sélectionné lors du dernier rassemblement, et il a gagné sa place dans le onze type de la saison. Ses performances n'ont échappé à personne, surtout pas au PSG. Le club de la capitale aimerait bien entendu le recruter dès cet été mais le jeune tricolore se sent bien du côté de l'OGC Nice.

«Je me vois encore à Nice»