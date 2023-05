PSG : Le Qatar doit-il retenir Messi ?

La rédaction

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi est sur le point de quitter le PSG librement et gratuitement. Toutefois, le Qatar aurait encore la possibilité de prolonger la Pulga cet été, et ce, pour des raisons plus diplomatiques que sportives. Selon vous, les hautes sphères du PSG doivent-elles retenir Leo Messi ?

Lors de la saison 2020-2021, Lionel Messi a tenté pendant de longues semaines de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta. Alors que son engagement se terminait le 30 juin 2021, Leo Messi a donc été contraint de se trouver un nouveau club pour poursuivre sa carrière. Par conséquent, le vétéran argentin de 35 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager en faveur du PSG.

Campos et Al-Khelaïfi ont acté le départ de Messi

Lors de son arrivée à Paris, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons au PSG. Sachant que son contrat se termine le 30 juin, le numéro 30 parisien serait en passe de changer une nouvelle fois de club librement et gratuitement. Toutefois, à en croire Laurent Perrin, journaliste du Parisien et spécialiste du PSG, le Qatar pourrait finalement retenir Lionel Messi cet été.

Le Qatar peut encore retenir Messi