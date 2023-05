Mbappé - PSG : Une date est fixée pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le dossier Harry Kane pourrait être l’un des plus chauds de l’été sur le mercato, le PSG et le Real Madrid sont annoncés sur ses traces. Cependant, l’international anglais de Tottenham n’apparaît pas comme une priorité aux yeux des Merengue, toujours focalisés sur Erling Haaland et surtout Kylian Mbappé.

Comme chaque année, le mercato estival promet d’être brulant, et Harry Kane pourrait être l’un des grands protagonistes. L’international anglais s’apprête en effet à entrer dans sa dernière année de contrat avec Tottenham, et les rumeurs sont déjà nombreuses concernant son avenir, son nom circulant du côté du PSG et du Real Madrid notamment.

Un attaquant attendu au Real, mais…

Les Merengue sont à la recherche d’un renfort en attaque pour concurrencer et remplacer à terme Karim Benzema. Cependant, les Merengue pourraient faire une croix sur Harry Kane, un renfort majeur qui fermerait la porte à d’autres recrues importantes à l’avenir.

En plus d’Haaland, le Real vise Mbappé en 2024