PSG : Le transfert de Mbappé est planifié

Tout juste auréolé d’un nouveau titre de champion de France, Kylian Mbappé est déjà au cœur de l’actualité. A un an de la fin de son contrat, la question se pose, même s’il y a peu de chance qu’il aille voir ailleurs cet été. En revanche, dans un an, l’international français devrait quitter le PSG.

Partir, rester… Chaque été, la question se pose pour Kylian Mbappé. Après six saisons passées au PSG, l’international français a souvent pensé à quitter le club de la capitale, surtout l’an dernier. Finalement, après s’être vu au Real Madrid pendant des mois, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat jusqu’en 2024, avec une option pour une année supplémentaire. Un contrat qui a fait souffler le PSG… mais qui relance déjà le débat sur son avenir, seulement un an plus tard.

«Mbappé reste, c'est une certitude»

Avec le départ attendu de Lionel Messi et celui espéré de Neymar, le PSG va changer pas mal de choses en attaque. L’idée des dirigeants parisiens est claire : faire de Kylian Mbappé le centre du projet. Luis Campos veut lui amener un attaquant afin de l’épauler et Mbappé sera la grande star de ce PSG nouvelle version. « Mbappé reste, c'est une certitude. Et pour le moment, son contrat arrive à terme en 2024. Mais il peut lever l'option pour une année supplémentaire », affirme Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

Son départ est déjà planifié !