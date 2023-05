Le boss du PSG jeté dehors ? Le Qatar a déjà tranché

Baptiste Berkowicz

Fort d'un nouveau titre de champion de France, le président du PSG présente néanmoins un bilan sportif décevant sur la saison 2022-2023. Les nombreuses déroutes en Ligue des Champions du club parisien sont aussi, en partie, imputables à Nasser Al-Khelaifi. Pourtant, le Qatar n'envisage pas de se séparer de lui.

Les caractéristiques d'un club Etat comme celui du PSG sont peut-être différentes d'un club dit « classique ». En tous les cas Nasser Al-Khelaïfi n'est pas en danger à Paris aujourd'hui, et ce, malgré les contre-performances répétées de son équipe.

Une casquette à plusieurs fonctions

Interrogé par un internaute, Laurent Perrin journaliste au Parisien , a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi au PSG : « A propos de Nasser, la réponse est toujours la même : vu de France, on peut se poser la question de sa compétence, de ses choix, de son implication, de ses résultats. Vu de Doha, où se prennent les décisions, Nasser est intouchable. Il est l'un des Qatari les plus connus de l'Emirat, un symbole de réussite pour son peuple. Il est président de QSI, du PSG, de BeIN Media Group, de la fédération qatari de tennis. Il est au comex de l'UEFA et en plus, président de la puissante association des clubs européens de football (ECA) ».

Le Qatar veut le garder