Un protégé de Deschamps arrive au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez aurait un accord de principe avec le PSG pour un transfert lors du prochain mercato estival. Alors que le club bavarois serait dans l'incapacité de prolonger son défenseur français actuellement, le club de la capitale pourrait en profiter pour finaliser sa signature.

Pour renforcer sa défense cet été, le PSG serait sur le point d'accueillir Milan Skriniar. En effet, le défenseur de l'Inter va migrer vers Paris à la fin de son contrat le 30 juin.

Le PSG jubile, Mbappé chambre l’OM en plein direct https://t.co/9pewvyKBgn pic.twitter.com/r4YGriApcf — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Entre le Bayern et Lucas Hernandez, ça coince

Insatiable, le PSG voudrait également boucler le transfert de Lucas Hernandez lors du prochain mercato. Pour mettre toutes les chances de son côté, le club de la capitale aurait déjà lancé les hostilités d'après les dernières informations de Foot Mercato et de Sport 1 . Et à en croire L'Equipe , le PSG aurait même un accord de principe avec Lucas Hernandez actuellement.

Le PSG est en excellente posture pour L. Hernandez