Galtier menacé, le PSG est dos au mur

Arnaud De Kanel

Le onzième titre de champion de France du PSG pourrait ne pas sauver Christophe Galtier. Ces derniers jours, les rumeurs vont bon train dans la presse et elles annoncent le licenciement du technicien français. Son remplaçant est identifié mais ce dernier attend des garanties que le PSG n'a pas pour habitude d'offrir.

« Mon avenir ? Je suis l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Je lis et j’écoute tout ce que vous dites. Mais entre ce que vous dites et ce que je lis, il y a une grande différence entre ce que moi je vis au quotidien, au club, et dans mon vestiaire. (…) Oui, je pense mériter de rester au PSG une saison supplémentaire. J’ai su maintenir le cap dans des moments difficiles, sur le plan personnel et professionnel. Nous sommes champions de France. Les saisons catastrophiques au PSG, c’est quand le PSG n’est pas champion. Oui, j’estime que je mérite de continuer », estimait Christophe Galtier après le match nul face à Strasbourg samedi. Mais la direction du PSG ne partagerait pas cet avis.

PSG : Grosse annonce de Mbappé, la presse espagnole s’affole https://t.co/tXg673hceO pic.twitter.com/Vzm2kK3AVK — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Enrique pour remplacer Galtier ?

Le PSG chercherait à remplacer Christophe Galtier selon plusieurs médias. Sports Zone annonce que Luis Enrique serait l'un des candidats potentiels à la succession du Français. Le PSG aurait même prévu de s'entretenir avec l'ancien coach du Barça à Doha. Mais ça risque de coincer sur un point crucial.

Les demandes bien précises d'Enrique