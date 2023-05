PSG : Galtier fait une grosse annonce en privé, son avenir est réglé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il s’apprête à achever une saison éprouvante, Christophe Galtier est conscient que son avenir est menacé par les résultats décevants du PSG. Cependant, l’entraîneur français n’a pas l’intention de plier bagage comme il l’a fait savoir à la presse samedi après le nul à Strasbourg, mais également en privé.

Christophe Galtier aura-t-il le droit à une deuxième chance au PSG ? C’est la tendance d’après les informations exclusives du 10 Sport . Malgré les nombreuses rumeurs concernant l’avenir du technicien tricolore, le club de la capitale envisage de poursuivre l’aventure avec lui, alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. Interrogé en conférence de presse samedi après le nul à Strasbourg, Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé sa volonté de rester, estimant mériter d’honorer son bail.

« Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer »

« Si je mérite une deuxième année ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel , confiait Galtier, relayé par Le Parisien. Vous ne m’avez pas épargné. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué. Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer. »



En privé, Galtier répète son envie de rester

En privé, Christophe Galtier tient le même discours d’après Le Parisien . Ce dimanche matin, l’entraîneur du PSG répétait encore à son entourage sa détermination à l’idée d’entamer le deuxième chapitre de son aventure dans la capitale.

Son entourage confirme