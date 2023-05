Mercato : Guardiola passe un coup de fil à Neymar !

Jean de Teyssière

L'avenir de Neymar Jr semble s'inscrire en pointillés au Paris Saint-Germain. Alors qu'il avait prolongé son contrat jusqu'en juin 2027, la star brésilienne ne serait plus en odeur de sainteté au sein du club parisien. Sa récente venue au Grand Prix de Monaco aurait été la goutte de trop. Mais heureusement pour Neymar, sa cote en Europe semble intacte ou presque et Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City l'aurait même appelé pour connaître son état d'esprit...

Absent des célébrations du titre de champion de France, le onzième, du Paris Saint-Germain samedi en raison de « problèmes pour se déplacer », dixit Christophe Galtier, Neymar était en fait à Monaco pour assister au Grand Prix. Une absence remarquée qui n'a pas plu et qui devrait encore un peu plus condamner Neymar. Proche d'un départ et poussé vers la sortie par son club, ce récent évènement ne devrait pas apaiser la situation.

Guardiola a appelé Neymar !

C'est une petite bombe que vient de dévoiler le journal L'Équipe . Conscient que ses chances de continuer s'amenuisent au fil du temps, Neymar aurait déjà commencé à regarder en Europe pour voir s'il lui était possible d'envisager un transfert cet été. Et il peut être rassuré car comme dévoilé par le quotidien sportif, le champion olympique brésilien aurait été appelé la semaine dernière par Pep Guardiola. L'entraîneur de Manchester City, fraîchement sacré en Premier League, lui aurait passé ce coup de fil pour connaître les motivations et l'état d'esprit de l'actuel attaquant du PSG...

Neymar et Messi vont tout chambouler pour l'après-Galtier https://t.co/6lC6RfM7hG pic.twitter.com/4P4mdYejjD — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Neymar à City ? Très peu de chances