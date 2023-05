Neymar - PSG : Le divorce est acté, voici les coupables

Pierrick Levallet

Arrivé en superstar en 2017, Neymar pourrait bien quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Le Brésilien ne serait plus vraiment désiré au sein de la direction sportive, Luis Campos souhaitant le pousser vers la sortie. D'ailleurs, la relation entre le joueur et le club semble être rompue notamment à cause des supporters.

En 2017, le PSG frappait un énorme coup sur le mercato. Le club de la capitale officialisait l'arrivée de Kylian Mbappé, à l'époque grande révélation de l’AS Monaco, mais aussi celle de Neymar. Superstar au FC Barcelone, le Brésilien débarquait à Paris avec l’objectif d’aider le PSG à remporter sa première Ligue des champions de son histoire. Mais six ans plus tard, le torchon brûle entre la formation parisienne et le joueur de 31 ans.

Neymar ne fait plus l'unanimité au PSG

Souvent sujet aux graves blessures, Neymar n’a pas encore rempli sa mission au PSG. Et cela commence à agacer en interne. De ce fait, l’international auriverde est annoncé sur le départ cet été. Luis Campos avait essayé de le faire partir lors du dernier mercato estival, et il compte réessayer d’ici quelques semaines.

La relation entre les supporters et Neymar est rompue