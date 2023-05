PSG : Stupeur pour Galtier, il a commis de graves erreurs

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier sera retenu à l'issue de la saison par sa direction, à moins d'une catastrophe d'ordre extrasportive. Si le coach parisien est fragilisé aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas du tout donné satisfaction footballistiquement parlant et qu'il a fait de grosses erreurs de communication.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité 20 avril, Christophe Galtier ne sera pas remercié par le PSG à l'issue de la saison, à moins d'une catastrophe en Ligue 1 ou d'ordre extrasportive.

Galtier n'a plus le droit à l'erreur

Alors que le PSG a été officiellement sacré en Ligue 1 ce samedi soir, Christophe Galtier doit éviter une nouvelle catastrophe extrasportive pour sauver sa peau. Interrogé dans une série de questions-réponses pour Le Parisien , Laurent Perrin a expliqué pourquoi le technicien du PSG n'avait plus aucun joker.

«Il a mis le doute dans l'esprit des dirigeants»