Mercato : Coup dur pour le PSG, un transfert à 60M€ va lui échapper

Jean de Teyssière

Déjà un coup dur pour le Paris Saint-Germain sur le mercato estival ? Jeudi, la rumeur Manuel Ugarte, milieu de terrain uruguayen évoluant au Sporting CP prenait de l'ampleur avec l'annonce de la levée de la clause libératoire par le PSG. Le club parisien semblait être seul sur le dossier mais Chelsea aurait également mis cette somme sur la table et serait même en passe de doubler le PSG...

Le mercato 2023 du PSG prend déjà du plomb dans l'aile. Pourtant tout semblait avoir été fait dans la discrétion. Ce jeudi, plusieurs médias portugais affirmaient que le Paris Saint-Germain avait ou allait payer la somme de 60M€, équivalente au montant de sa clause libératoire. Le jeune milieu de terrain de 22 ans est arrivé au Sporting CP en 2021 et s'est tout de suite imposer comme un titulaire indiscutable, palliant avec efficacité le départ pour Fulham de Palhinha l'été dernier. Mais un grain de sable est venu enrayer la machine du PSG...

Le PSG fonce vers Ugarte

Le PSG intéressé par Manuel Ugarte, cela ne date pas d'hier. Mais plutôt de l'été dernier où le10sport.com vous révélait que Luis Campos gardait un œil attentif à la situation du jeune milieu de terrain du Sporting. Et récemment, le PSG est passé à l'action puisque le paiement de la clause libératoire de 60M€ a été effectué auprès du club lisboète. Mais le seul souci venait du fait que le PSG souhaitait payer cette clause en plusieurs fois, ce qui n'était pas ce que souhaitait le club portugais.

... qui rêve de Premier League