Neymar : Grosse inquiétude pour le PSG

Comme trop souvent depuis son arrivée au PSG, Neymar n’aura pas fini la saison. Blessé contre le LOSC en février dernier, l’international brésilien a dû se faire opérer, son retour est attendu pour octobre prochain. Le PSG veut s’en séparer mais les blessures de Neymar « sèment » le doute.

Encore une saison frustrante pour Neymar. Avant la Coupe du monde, l’international brésilien était sûrement le meilleur joueur du PSG mais le retour du Qatar a été difficile. Touché par l’élimination prématurée du club de la capitale, Neymar a rechuté dès le mois de février. Blessé contre le LOSC, Neymar a été contraint de se faire opérer de la cheville.

Le PSG ne veut plus de Neymar

Quelques mois plus tard, comme souvent depuis quelques années, l’avenir de Neymar est remis en question. Le PSG, forcément lassé de payer un tel salaire pour un joueur qui joue si peu, souhaiterait s’en séparer. Mais les destinations probables ne sont pas nombreuses pour Neymar.

«Ses absences sèment le doute»