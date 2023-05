L’OM met un joueur à la porte, fiasco à venir ?

Arnaud De Kanel

Loin d'être indiscutable en début de saison, Cengiz Under a fini par se fondre dans la masse et s'imposer à l'OM. Encore titularisé samedi soir par Igor Tudor, l'attaquant turc serait à vendre. Mais l'affaire semble bien mal embarquée pour l'OM.

A l'image de ses partenaires, Cengiz Under n'a été que spectateur samedi soir face à Brest. Le Turc, repositionné dans le couloir droit de la défense pour permettre l'association Vitinha-Sanchez devant, a manqué son match, certainement tourmenté par son avenir. L'OM souhaiterait profiter de sa bonne deuxième partie de saison pour en tirer un bénéfice à la revente. Mais d'une part, Under veut rester et d'autre part, les courtisans ne semblent pas courir les rues...

«Je veux continuer à l’OM»

Depuis son arrivée en 2021, Cengiz Under a réussi à faire son trou à l'OM. Il se sent bien dans le club phocéen et a récemment émis le souhait de continuer la saison prochaine. « J ’ai lu ça (des rumeurs de départ, NDLR), mais franchement, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un sujet. Je suis bien ici. J’ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille. Je suis un élément important de l’équipe, je veux continuer à l’OM. Mon seul objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances ! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n’est pas envisageable », confiait-il dans un entretien accordé à La Provence . La direction de l'OM, qui cherche des rentrées d'argent pour pouvoir recruter, ne partagerait pas cet avis puisqu'il aurait été placé sur la liste des transferts. Mais elle risque de se heurter à un mur.

Aucune offre pour Under ?