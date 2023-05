PSG : «On ne veut plus de lui», Galtier se fait mettre à la porte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le titre de champion de France obtenu par le PSG ne suffira pas à convaincre Daniel Riolo. Le chroniqueur a réclamé le départ de Christophe Galtier, qui, quelques minutes plus tôt, avait estimé qu'il méritait de rester au sein du club parisien la saison prochaine. Selon nos informations exclusives, la tendance est bien à un statu quo.

Arrivé l'été dernier au PSG, Christophe Galtier a sauvé sa saison en empochant un nouveau titre de champion de France, le onzième de l'histoire du club parisien. Une maigre consolation pour le technicien, fragilisé par la défaite en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en mars dernier. Malgré ce bilan mitigé, Galtier estime qu'il mérite de rester en poste la saison prochaine. Et selon les informations du 10Sport.com, la tendance n'est clairement pas à un départ.

PSG : Ça s’emballe pour deux transferts, Mbappé va enrager https://t.co/7FhqEfuS7C pic.twitter.com/0GJ200hN9J — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

« Je mérite de continuer »

« J’estime, personnellement, que je mérite de continuer. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie. Nous avons su maintenir le cap dans les moments très très difficiles, sur un plan personnel et professionnel. Vous ne m’avez pas épargné. Nous sommes champions, nous avons remporté le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques c’est quand le PSG n’est pas champion. On n’a pas atteint l’objectif en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué. Oui j’estime, personnellement, que je mérite de continuer » a lâché Christophe Galtier ce samedi soir après la rencontre face au RC de Strasbourg.

« Il croit vraiment qu'il peut rester ? »