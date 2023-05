PSG : Transfert pour Messi, c’est le jackpot assuré

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Partout où Lionel Messi passe, les chiffres explosent. Depuis son arrivée à Paris en août 2021, le PSG a battu des records de vente. Bientôt, le FC Barcelone pourrait profiter de l'aura de l'international argentin, à condition que la Liga prenne la décision de valider le plan de faisabilité proposé par Joan Laporta.

Auteur de 16 buts en Ligue 1, Lionel Messi n'a pas réalisé sa saison la plus prolifique. Mais l'international argentin a, sans le savoir, fait un bien fou au PSG, notamment en dehors du terrain. Les ventes ont explosé et le club parisien a atteint des chiffres records. « L’arrivée de Messi a joué un rôle d’accélérateur pour plusieurs négociations en cours et permis d’accroitre un peu plus notre valeur de marque, dont nous observions déjà, depuis plusieurs années, l’attractivité avec la signature de All et le renouvellement à long terme de Nike. Le club va certainement battre son record historique de revenus sponsoring. Pour la billetterie, la demande n’a jamais été aussi élevée. Le taux de renouvellement des abonnements atteint près de 98%. Le Parc des Princes est également devenu une expérience à vivre pour les touristes français ou étrangers présents à Paris » avait lâché Marc Armstrong, directeur des partenariats du PSG.

Le FC Barcelone se frotte les mains

Mais bientôt, le PSG pourrait ne plus profiter de l'image de Lionel Messi. Comme indiqué par le journaliste italien Fabrizio Romano, son aventure parisienne touche à sa fin. A 35 ans, l'international argentin penserait à un retour au FC Barcelone. Il pourrait y signer un contrat de deux ans et son salaire pourrait être très légèrement supérieur à celui de Robert Lewandowski. Le retour de Messi est un dossier stratégique pour Joan Laporta, qui souhaite redorer son image et ne pas rester sur celle de l'homme qui a laissé filé l'Argentin en 2021.

Un accord avec la Liga est espéré