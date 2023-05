Une polémique éclate avec Neymar, le PSG prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, Neymar se retrouve au cœur de la polémique. Absent à Strasbourg ce samedi soir, l'international brésilien a été aperçu à Monaco en marge du Grand Prix de Formule 1. Une attitude qui interpelle puisque Christophe Galtier avait justifié son absence par une impossibilité de se déplacer. Pas de quoi arranger sa situation au PSG.

Ce samedi soir, l'heure était à la célébration du côté du PSG. Malgré un match nul face au RC de Strasbourg (1-1), le club parisien a été sacré champion de France pour la onzième fois de son histoire. Dans le vestiaire, les joueurs ont fêté ce titre, mais un manquait à l'appel : Neymar. Touché à la cheville et absent des terrains depuis le mois de février, le Brésilien n'était pas présent en Alsace. Interrogé sur cette absence, Christophe Galtier avait justifié cette absence. « Neymar a des problèmes pour se déplacer, mais il était présent hier (vendredi) dans le vestiaire pour la dernière séance d’entraînement. Ne faites pas de conclusions. Ney était le premier présent, il a été d’un niveau incroyable en première partie de saison. Hugo (Ekitike) n’a pas pu se déplacer pour un problème de santé. Les autres ont été là, dans la préparation, à la mi-temps, pour fêter ce titre » a lâché l'entraîneur du PSG.

Neymar a filé à Monaco

Mais ce dimanche, plusieurs clichés diffusés sur les réseaux sociaux montrent Neymar à Monaco. Le Brésilien s'est rendu au Rocher sur invitation pour assister au Grand Prix de Formule 1. Ce dimanche, Bild donne plus de précisions et annonce que ce déplacement a été organisé par Red Bull. La star du PSG serait présente sur le Rocher depuis samedi soir. Pas de quoi arranger sa situation au PSG.

