PSG : Un pote de Mbappé lâche une grosse mise au point

Thibault Morlain

Avec le départ de Lionel Messi et possiblement celui de Neymar, le PSG aura besoin de se renforcer offensivement cet été. L’idée sera de construire autour de Kylian Mbappé et pour le satisfaire, le club de la capitale pourrait avoir envie d’attirer des proches du crack de Bondy. Comme Ousmane Dembélé ? Le joueur du FC Barcelone a annoncé la couleur pour son avenir.

Le titre de champion officiellement remporté, le PSG peut se concentrer maintenant sur son mercato estival. Et ça va bouger au sein du club de la capitale. La MNM pourrait voler en éclat puisque Lionel Messi et Neymar sont annoncés sur le départ. Seul Kylian Mbappé devrait rester au PSG et l’objectif de Luis Campos sera d’entourer au mieux le crack de Bondy.

Galtier viré, il balance sur son avenir au PSG en public https://t.co/IfT8oBO25p pic.twitter.com/WMwwWjPc1Z — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

Dembélé pour satisfaire Mbappé ?

Plusieurs noms circulent au PSG pour venir satisfaire Kylian Mbappé. La piste Ousmane Dembélé revient notamment encore une fois sur la table. Depuis plusieurs mois maintenant, le joueur du FC Barcelone est annoncé dans le viseur du PSG. Dembélé est sous contrat jusqu’en 2024 en Catalogne. Quid alors de son avenir ?

« J’espère devenir un très très grand joueur ici à Barcelone »