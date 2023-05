Galtier, Tudor, Sanchez… Toutes les infos mercato du 28 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Galtier balance sur son avenir

Le PSG officiellement sacré champion de France, on peut se tourner vers la saison prochaine. Avec Christophe Galtier ? Le doute est total pour l'avenir de l'entraîneur parisien, mais de son côté, il espère continuer. Ce samedi, Galtier a lâché en conférence de presse : « Si je mérite une deuxième saison ? Oui. Pourquoi ? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie ».



OM : Tudor en rajoute une couche sur son avenir

Entraîneur de l'OM, Igor Tudor fait l'objet de certaines rumeurs concernant son avenir. Alors que le Croate est notamment annoncé le viseur de la Juventus, la question a donc été posée au principal intéressé. Toutefois, face à ce sujet, Tudor n'a pas voulu trop en dire ce samedi soir, lâchant en conférence de presse : « Mon dernier match à Marseille ? Sur ce sujet, j’avais déjà parlé, un petit peu, avant le match. Je n'ai rien d’autre à ajouter à propos de ça ».



Un départ au PSG ? La réponse de Franck Haise

Deuxième de Ligue 1, le RC Lens peut remercier Franck Haise. Mais forcément, les performances de l'entraîneur lensois éveille des intérêts. Mais pas celui du PSG visiblement... Après la rencontre du RC Lens ce samedi, Haise a assuré devant les journalistes : « Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. (...) Le PSG ne m’a pas contacté ».



