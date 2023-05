Mercato : Messi mis dehors par le PSG, voilà pourquoi

Jean de Teyssière

Après son match nul face à Strasbourg lors de la 37ème journée de Ligue 1 (1-1), le Paris Saint-Germain a officiellement été sacré champion de France. Un onzième sacre, célébré dans la retenue tant la saison a été difficile. Lionel Messi a été l'unique buteur du PSG et a peut-être marqué son dernier but avec le club. Son départ est inéluctable et son comportement, critiqué par le PSG serait la cause de la fin de son aventure parisienne.

La MNM a vécu. Il ne restera qu'un match à Lionel Messi pour profiter de ses derniers instants avec le maillot du PSG sur le dos. Pour Neymar, sa dernière sortie sera peut-être celle où il est sorti blessé à la cheville droite, face à Lille. Car les deux joueurs risquent bien de quitter le club à la fin de la saison, pour des raisons différentes.

Neymar invité à quitter le club l'été dernier

Lorsque Luis Campos était arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, il voulait faire partir Neymar du club. Sa prolongation jusqu'en 2027 avec le club parisien n'était pas vue d'un bon œil tant ses performances en montagnes russes ne légitimaient pas une telle prolongation. L'Équipe rappelle donc que Campos voulait que Neymar se trouve une porte de sortie l'été dernier et si cela n'a pas pu se faire, le Brésilien sera à nouveau invité à quitter le club parisien avant le début de la saison prochaine. Tout comme Lionel Messi.

Le comportement de Messi n'a pas plu à Campos