Séisme à venir au RC Lens ?

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2027 et bien qu’il ait mené le RC Lens jusqu’à la deuxième place au classement du championnat de France et donc à la Ligue des champions, Franck Haise pourrait décider de claquer la porte. Le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison donne sa priorité aux Sang et Or, mais veut une équipe compétitive afin de continuer à faire grandir le club.

« Je l’espère ». Interrogé sur son avenir dimanche soir, après avoir reçu le trophée UNFP du meilleur entraîneur de la saison, Franck Haise a été évasif sur le sujet. Ce dernier, sous contrat jusqu’en juin 2027, a mené le RC Lens jusqu’à la deuxième place au classement de la Ligue 1 et à une qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Alors que quatre de ses joueurs, Brice Samba, Kevin Danso, Seko Fofana et Loïs Openda, figurent dans l’équipe type de la saison, le RC Lens risque d’être sollicité cet été.

L’entraîneur du RC Lens lâche une bombe sur son avenir https://t.co/q3T711iXeV pic.twitter.com/8H27B3H5ge — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Quel avenir pour Haise ?

« On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités », confiait d’ailleurs Joseph Oughourlian, président du RC Lens, samedi soir après la victoire face à Ajaccio. Des propos qui risquent de ne pas rassurer Franck Haise. Comme l’indique L’Equipe , l’entraîneur français âgé de 52 ans souhaite rester la saison prochaine, mais il est ambitieux et veut pouvoir compter sur ses meilleurs éléments.

Haise apprécie la Premier League