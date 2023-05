Le RC Lens affole le mercato, il se prépare au pire

Hugo Chirossel

Samedi soir, le RC Lens s’est largement imposé lors de la réception de l’AC Ajaccio (3-0). Une victoire qui permet aux Sang et Or d’assurer définitivement leur deuxième place au classement et donc leur qualification pour la Ligue des champions. Forcément satisfait de la saison de son club, Joseph Oughourlian s’attend également à vivre un mercato compliqué.

Large vainqueur de l’AC Ajaccio samedi soir (3-0), le RC Lens a assuré sa qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Les Sang et Or comptent désormais huit points d’avance sur l’OM, battu par Brest (1-2), et finiront quoi qu’il arrive sur la deuxième marche du podium de la Ligue 1.

Une victoire qui vient conclure une saison magnifique du RC Lens, même s’il reste tout de même un déplacement à Auxerre le week-end prochain avant qu'elle ne soit définitivement terminée. Cependant, les performances des hommes de Franck Haise ont forcément attiré l’attention d’autres formations européennes. L’entraîneur lensois en a profité samedi soir pour mettre les choses au clair sur son avenir, mais des joueurs comme Loïs Openda ou bien Kevin Danso, pour ne citer qu'eux, ont été liés à des rumeurs de transfert ces dernières semaines.

« On se prépare à ces éventualités »