L’OM vise un buteur, il se lâche sur son avenir

Alors qu’il a trouvé le chemin des filets à 17 reprises en championnat, Elye Wahi a reçu lundi soir le trophée UNFP du plus beau but de la saison, pour son ciseau acrobatique face à l’OL. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le MHSC, l’attaquant âgé de 20 ans s’est exprimé sur son avenir, lui qui est annoncé notamment dans le viseur de l’OM.

Après avoir dépensé 32M€ pour s’attacher les services de Vitinha cet hiver et alors que l’avenir d’Alexis Sanchez est encore incertain, l’OM serait à la recherche d’un attaquant pour le prochain mercato estival. Dans cette optique, les dirigeants marseillais pourraient se lancer sur la piste d’Elye Wahi.

L’OM veut frapper un grand coup au RC Lens https://t.co/9LF872hg37 pic.twitter.com/hWBb6IN4bK — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

L’OM s’était renseigné sur Wahi

En effet, l’OM était déjà venu aux renseignements lors du mercato hivernal, avant de recruter Vitinha : « La somme attendue par Montpellier se situe toujours autour des 30 millions d'euros, comme cet hiver quand l'OM s'était renseigné », a confié Laurent Nicollin, président du MHSC.

« On verra bien »