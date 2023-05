L'OM reçoit une réponse pour le transfert de ce buteur

Hugo Chirossel

Alors que l’ouverture du marché des transferts se rapproche, l’OM est notamment à la recherche d’un attaquant. En ce sens, les dirigeants marseillais s’étaient renseignés sur Elye Wahi l’hiver dernier, comme l’avait confirmé Laurent Nicollin. Le président du MHSC a ouvert la porte à un départ du joueur âgé de 20 ans, mais pas à n’importe quel prix.

Cet hiver, l’OM a réalisé le transfert le plus cher de son histoire en s’attachant les services de Vitinha contre 32M€. Mais les dirigeants marseillais avaient exploré d’autres pistes, notamment celle menant à Elye Wahi. Ce dernier réalise une très bonne saison avec le MHSC, au cours de laquelle il a inscrit 17 buts en championnat. Dans une interview accordée à L’Équipe dernièrement, Laurent Nicollin avait confirmé que l’OM était venu aux renseignements.

L’OM s’est renseigné sur Wahi cet hiver

« La somme attendue par Montpellier se situe toujours autour des 30 millions d'euros, comme cet hiver quand l'OM s'était renseigné », a déclaré le président du MHSC. « En janvier, j'ai refusé 25 millions d'euros plus des bonus d'un club anglais. Il y a beaucoup de clubs intéressés. Je pense que, si Elye Wahi était l'attaquant de l'Olympique de Marseille, il vaudrait 60 millions d'euros . » Alors que l’OM est toujours à la recherche d’un buteur, le club marseillais pourrait relancer le dossier Elye Wahi.

« S’il trouve une offre qui lui correspond et qu’on y trouve donc notre compte, il partira »