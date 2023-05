Un transfert en Ligue 1 ? La grande annonce de Zidane

Jean de Teyssière

Direction le pays basque espagnol dans la ville d'Eibar. Cette petite ville de 27 000 âmes abrite un club qui espère retrouver l'élite du football espagnol, arpentée entre 2014 et 2021. Désormais en deuxième division, le club basque, classé 5ème, est encore en course pour monter à l'échelon supérieur même s'il semble probable qu'il passe par les barrages. Une saison qui porte le sceau de Luca Zidane, fils cadet de Zinedine, qui espère que ses performances lui ouvriront de grandes portes.

Il est souvent difficile pour un « fils de » de réussir une carrière similaire à celle de son géniteur. Il faut dire que dans la famille Zidane, le papa, Zinedine, a placé la barre très haut. Vainqueur du Ballon d'Or et de la Coupe du monde en 1998, de la Ligue des Champions en 2002 avec le Real Madrid et considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, Zinedine Zidane n'aura jamais d'égal. Pas même Luca Zidane, gardien de but titulaire dans le club de seconde division espagnole : Eibar.

Zidane veut découvrir la Ligue 1...

Dans un portrait réalisé par L'Équipe , Luca Zidane avoue son ambition et son envie de rejoindre un jour la Ligue 1 : « Je vis ma meilleure saison. J’arrive à maturité dans mon jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises. J’aimerais connaître la Ligue 1 un jour. »

... et l'équipe de France