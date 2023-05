Pogba - PSG : Surprise, son agent balance tout

Thomas Bourseau

Paul Pogba est un nom qui a fait couler beaucoup d’encre dans la presse en période de mercato ces dernières années. Et le PSG a été annoncé comme potentielle destination. Sa représentante Rafaela Pimenta est montée au créneau.

Par le passé, le nom de Paul Pogba a régulièrement été annoncé du côté du PSG. D’ailleurs, à l’été 2021 et avant que l’énorme opportunité Lionel Messi se présente au Paris Saint-Germain, il était spécifié par divers médias que l’ex-directeur sportif du club, en la personne de Leonardo, travaillait sur le recrutement de Paul Pogba au PSG.

Pogba au PSG ? Le comptable de l’agence Raiola y croyait

Finalement, Paul Pogba n’a pas débarqué au PSG et s’en est allé du côté de la Juventus libre de tout contrat l’été dernier. Néanmoins, le Paris Saint-Germain aurait été à deux doigts de recruter Pogba avant ces deux années. C’est du moins ce que le comptable de l’agence du défunt Mino Raiola pensait comme Rafaela Pimenta, représentante de Paul Pogba, l’a confié ces dernières heures.

«Je m'occupais à l'époque du transfert de Paul à United»