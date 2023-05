En privé, le PSG lâche une bombe qui relance le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la saison compliquée du PSG, Christophe Galtier est menacé. Pour l’heure, son départ n’est pas envisagé comme vous l’a révélé le10sport.com, mais les noms se succèdent pour venir le remplacer. Une piste surprenante serait d’ailleurs appréciée par Luis Campos pour prendre les rênes du club de la capitale à l’avenir.

Christophe Galtier va-t-il résister à la saison éprouvante du PSG qui touche à sa fin ? Pour l’heure, c’est la tendance comme vous l’a révélé le10sport.com. Luis Campos va rester à son poste et prépare le prochain exercice avec son entraîneur malgré les parcours ratés en Ligue des champions et en Coupe de France. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de circuler au sujet de l’avenir de Christophe Galtier. Les noms sont nombreux pour sa succession, et un profil étonnant serait apprécié par le conseiller sportif du PSG.

Luis Campos suit de près Abel Ferreira

Bien que le départ de Christophe Galtier ne soit pas d’actualité, Luis Campos garderait à l’œil la progression d’Abel Ferreira, le technicien portugais de 44 ans à la tête de Palmeiras depuis 2020. Après avoir débuté sa reconversion avec l’équipe B du Sporting, l’ancien joueur a ensuite pris les rênes de Braga puis du PAOK Salonique en Grèce avant de filer au Brésil. Une trajectoire que suivrait donc de près Campos comme il l’aurait avoué en privé selon L’Équipe .

Comme Motta, son inexpérience joue en sa défaveur

Difficile néanmoins d’imaginer Abel Ferreira, sans grande expérience en Europe, débarquer au Paris Saint-Germain dans un avenir proche. Apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, Thiago Motta suscite déjà des interrogations en interne malgré sa réussite à Bologne et sa connaissance du contexte parisien après y avoir évolué en tant que joueur. Certains membres du club regrettent l’inexpérience de l’Italien, et ne devrait donc pas voir d'un très bon œil l'arrivée possible d'Abel Ferreira, tout du moins pour le moment.