Mbappé, Ugarte, Lucas Hernandez… Toutes les infos mercato du 25 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : La presse espagnole s’affole pour Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas faire jouer pour l'instant sa clause de prolongation de contrat au PSG, l'attaquant français pourrait donc partir libre à l'été 2024. Une révélation qui affole l'Espagne et notamment le quotidien AS , qui fait le point sur l'intérêt du Real Madrid pour Mbappé. Aucune folie n'est prévue dans l'immédiat pour ce dossier, et le club merengue ne bougera donc pas avant 2024. Mais AS précise que le président Florentino Pérez attend un geste de Mbappé pour envisager de revenir à la charge.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG va recruter Ugarte pour 60M€

Son nom était évoqué avec insistance pour le PSG ces derniers jours, et il semblerait que Luis Campos ait fait un grand pas en avant dans ce dossier : Manuel Ugarte (22 ans), jeune milieu de terrain uruguayen du Sporting Lisbonne, devrait être la prochaine recrue du PSG ! CMTV Noticias et Record avaient annoncé que le conseiller sportif parisien avait mis 60M€ sur la table pour payer le montant de sa clause libératoire, et L'EQUIPE a confirmé la tendance ce jeudi matin. Ugarte s'apprête donc à débarquer au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Accord trouvé avec Lucas Hernandez

Et après Manuel Ugarte, le PSG pourrait bien enchainer sur le recrutement d'un international français ! En effet, Foot Mercato et le média allemand Sport1 évoquaient ces dernières heures un vif intérêt du club de la capitale pour Lucas Hernandez, le défenseur gaucher du Bayern Munich. Et L'EQUIPE est allé encore plus loin ce jeudi matin, expliquant que le PSG avait déjà trouvé un accord contractuel avec Hernandez, et reste désormais à en faire de même avec la direction du club bavarois.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Longoria annonce la couleur pour l’avenir de Tudor

Les spéculations vont bon train concernant un possible départ d'Igor Tudor cet été, l'entraîneur de l'OM étant ciblé par la Juventus Turin. Mais contacté par Le Phocéen , Pablo Longoria a mis les choses au clair : « Il n'y a pas de débat », indique le président de l'OM. En clair, Tudor ne bougera pas cet été.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Galtier, Zidane, Mourinho… Les plans du PSG pour l’entraîneur