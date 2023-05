Surprise, le PSG tout proche de recruter un champion du Monde

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez aurait reçu une offre de la part du PSG. Et cette proposition aurait déjà fait plier le champion du monde 2018. En effet, le PSG et le clan Lucas Hernandez auraient trouvé un accord de principe grâce à des négociations débutées il y plusieurs semaines.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait décidé de jeter son dévolu sur Lucas Hernandez. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce mercredi soir, le club de la capitale aurait lancé les négociations pour boucler le transfert de Lucas Hernandez lors du prochain mercato estival.

Le PSG se jette sur Lucas Hernandez

D'après les indiscrétions de Sport 1 , le PSG serait même déjà passé à l'offensive. A en croire le média allemand, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait formulé une offre de contrat à Lucas Hernandez, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern. Et cette offensive aurait porté ses fruits.

Un accord de principe entre le PSG et le clan Hernandez