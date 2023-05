Zidane - PSG : Le Qatar prépare une folie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien que le départ de Christophe Galtier soit loin d’être acté comme vous l’a révélé le10sport.com, le rêve Zidane existerait toujours du côté du Qatar. Les propriétaires du PSG auraient l’intention de tâter le terrain, alors que l’ancien meneur de jeu des Bleus est toujours libre depuis son départ du Real Madrid.

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et de la Coupe de France par l’OM, Christophe Galtier s’apprête à conclure une première saison délicate avec le PSG, de quoi rendre incertain son avenir aux yeux de nombreux observateurs. Néanmoins, l’entraîneur français est bien parti pour rester à son poste comme vous l’a révélé le10sport.com. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre , confiait-il le mois dernier. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d’être l’entraîneur la saison prochaine? Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG. » A moins que Doha en décide autrement.

PSG : La presse italienne relance tout le feuilleton Galtier ! https://t.co/Ack37WvezS pic.twitter.com/ZksMVkqJby — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Galtier parti pour rester

C’est connu, plusieurs courants existent au PSG lorsqu’il s’agit de prendre une décision stratégique. Si la position officielle du club est de maintenir à Christophe Galtier à son poste comme le confirme L’Équipe ce jeudi, cela n’empêche pas certaines personnes de songer à son départ. Au Qatar, le rêve Zidane existe toujours.

Nouvelle tentative à venir pour Zidane ?