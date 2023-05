PSG - Galtier : Le verdict est tombé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Paris Saint-Germain sort d’une saison éprouvante, l’avenir de Christophe Galtier fait forcément parler. Comme vous l’a révélé le10sport.com, un départ du technicien n’est pas envisagé en interne, une information confirmée par L’Equipe, assurant que le club martèle officiellement ne pas être à la recherche d’un entraîneur.

Nommé à la tête du PSG l’été dernier, Christophe Galtier n’a pas convaincu les plus sceptiques au cours de sa première année dans la capitale. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’OGC Nice a dirigé l’une des équipes les plus faibles de l’ère QSI et doit assumer les revers en Ligue des champions et en Coupe de France. Galtier se retrouve donc forcément menacé.

PSG : La presse italienne relance tout le feuilleton Galtier ! https://t.co/Ack37WvezS pic.twitter.com/ZksMVkqJby — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

L’avenir de Galtier fait parler

Pour autant, Christophe Galtier est bien parti pour rester à son poste comme vous l’a révélé le10sport.com. Sauf catastrophe ou nouvelle affaire, l’entraîneur français sera toujours présent la saison prochaine. Une position assumée par le PSG.

Officiellement, le PSG ne cherche pas d’entraîneur