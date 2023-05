Le PSG a dégainé pour ce protégé de Deschamps

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le Bayern, Lucas Hernandez serait dans le collimateur du PSG. D'ailleurs, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà formulé une offre au défenseur de l'équipe de France, qui aurait mis en stand-by les discussions pour prolonger son séjour à Munich.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait coché le nom de Lucas Hernandez, qui fait le plus grand bonheur du Bayern et de l'équipe de France. Selon les informations de Foot Mercato , divulguées ce mercredi soir, le club de la capitale aurait même déjà lancé les discussions pour boucler le transfert du joueur de 27 ans lors du prochain mercato estival. Et heureusement pour le PSG, Lucas Hernandez serait réceptif. A tel point que le protégé de Didier Deschamps aurait suspendu les négociations avec le Bayern, qui souhaite le prolonger.

Le PSG a formulé une offre pour Lucas Hernandez

Dans la foulée, Sport 1 a confirmé la tendance. Comme l'a indiqué le média allemand, Lucas Hernandez aurait bel et bien mis en stand-by les pourparlers avec le Bayern, avec qui il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, et ce, parce que le PSG lui a soumis une offre.

Lucas Hernandez réfléchit à l'offre du PSG