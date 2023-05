Mercato : Le PSG vit une désillusion à 110M€

Jean de Teyssière

Dans l'optique de construire une équipe autour de Kylian Mbappé la saison prochaine, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs options avant l'ouverture du mercato estival, le 10 juin prochain. La piste menant à Victor Osimhen, l'attaquant de Naples reste d'actualité même s'il faudra certainement mettre la main à la poche pour convaincre le club napolitain de laisser partir l'attaquant nigérian.

Harry Kane, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen... La liste des potentiels futurs attaquants pour entourer Kylian Mbappé l'an prochain au PSG est conséquente. Concernant le buteur champion d'Italie avec Naples, l'avantage que détient le PSG est que le Nigérian et Luis Campos, le conseiller du football du PSG, se connaissent bien après leur aventure commune à Lille. Osimhen avait également évolué sous les ordres de Christophe Galtier lors de la saison du titre. Mais la concurrence reste assez rude...

« Naples ne vendra pas Osimhen pour 110M€ »

Dans une vidéo publiée sur YouTube, le journaliste italien Fabrizio Romano évoque le cas de Osimhen. Et visiblement, il faudra compter plus de 110M€ pour recruter le Nigérian : « Il reste dans la liste de Manchester United et Chelsea. Rien de nouveau aujourd’hui. Les deux clubs veulent Osimhen mais j’ai vu plusieurs informations ces derniers jours qui mentionnaient la somme de 110-115M€. Hors de question pour Naples. Le club italien ne vendra pas son joueur pour 110M€, ce n’est pas possible, ils veulent beaucoup plus que ça. »

Naples estime Osimhen à 150M€