Coup de tonnerre au PSG, quand Mbappé va-t-il partir ? 

La rédaction

Le feuilleton est reparti pour un tout à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Alors que la prolongation du joueur du PSG l’été dernier avait calmé les rumeurs, voilà que cela n’aura duré quelques mois. En effet, le cas Mbappé anime à nouveau le marché des transferts. Et voilà qu’il est question de la date du départ du crack de Bondy. Alors, quand va-t-il quitter le PSG ?

Alors qu’on s’attendait à voir Kylian Mbappé rejoindre librement le Real Madrid l’été dernier, le PSG était finalement arrivé à ses fins en parvenant à convaincre le Français de prolonger. Le PSG annonçait alors un nouveau contrat jusqu’en 2025 pour Mbappé, mais la réalité est quelque peu différente. En effet, il a par la suite été révélé que le joueur de Galtier était plutôt lié jusqu’en 2024, tout en bénéficiant d’une année supplémentaire en option. Une option que Kylian Mbappé a la possibilité de lever ou non. Et c’est toute la question actuellement…

Mbappé pas chaud pour continuer au PSG ?

L’avenir de Kylian Mbappé fait donc parler ces dernières heures et il a été révélé que le numéro 7 du PSG ne souhaitait pas activé son année supplémentaire en option. On se dirigerait donc tout droit vers un départ libre en 2024 pour le champion du monde 2018. Dans un an, Mbappé pourrait donc s’engager avec le club de son choix et bien évidemment, cela risque d’intéressé du beau monde. A moins que le PSG ne décide de récupérer de l’argent avec le crack de Bondy. Afin d’éviter de voir Kylian Mbappé partir pour 0€, un transfert pourrait intervenir dès ce mercato estival.

Et s’il prolongeait à Paris ?

Mais tout reste encore possible pour Kylian Mbappé. Bien que le joueur du PSG a été déçu des précédents mois, ça peut évoluer. Cet été, Luis Campos envisage de réaliser un très gros recrutement avec notamment Bernardo Silva comme priorité. De quoi alors convaincre Mbappé de finalement prolonger jusqu’en 2025 et de partir à cette date ? Et si le numéro 7 du PSG signait finalement un contrat encore plus long avec le club de la capitale pour s’inscrire sur la durée au Parc des Princes ?



Alors, quand Mbappé va-t-il quitter le PSG ?