PSG : L’avenir de Messi bientôt entériné, une surprise est attendue

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le 30 juin prochain, Lionel Messi arrivera au terme de son contrat avec le PSG. Vu la déception de cette deuxième saison, l’international argentin va quitter le club de la capitale. Le FC Barcelone rêve de le rapatrier et fait tout pour s’arranger financièrement mais le temps ne joue pas en faveur du club catalan.

Dès ce samedi, le PSG peut décrocher son 11ème titre de champion de France. Il suffira d’un match nul à Strasbourg pour que le club de la capitale soit sacré. Mais cet été, Luis Campos changera plusieurs choses dans l’effectif. Pas de surprise, Lionel Messi fait partie des joueurs qui sont destinés à quitter le PSG.

Le FC Barcelone veut rapatrier Messi

Le champion du monde argentin arrive au terme de son contrat et un départ du PSG est la tendance actuelle. Le FC Barcelone, qui n’a pas pu le prolonger il y a deux saisons, voudrait à tout prix le rapatrier.

C’est confirmé, le PSG veut offrir un transfert XXL à Mbappé https://t.co/RKQPtr0H7b pic.twitter.com/FwIBVsf4D5 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Le temps ne joue pas en faveur du Barça