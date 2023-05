Mercato - PSG : Une grande star réclame Messi en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi s’apprête à partir libre cet été, et l’attaquant argentin affole déjà le marché des transferts. Le FC Barcelone met tout en œuvre pour le rapatrier au Camp Nou, et Robert Lewandowski a d’ailleurs pris position en faveur de son arrivée cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone met le paquet pour tenter de rapatrier Lionel Messi, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG. La faisabilité du dossier est actuellement à l’étude au sein de la Liga pour mesurer la capacité financière du Barça, et en attendant, le club blaugrana soigne sa communication au sujet de Messi.

Lewandowski souhaite voir Messi débarquer

Interrogé par le média polonais Interia Sport, Robert Lewandowski a lancé un appel du pied au numéro 30 du PSG : « Je sais ce que Messi représente pour Barcelone. Quand on pense à Barcelone, on dit Messi et quand on pense à Messi, on dit Barça. Je sais aussi quelle valeur Leo apporterait à notre équipe, non seulement sur le terrain mais aussi pour l'ensemble du club », lâche le buteur du Barça.

« Un joueur de grande classe »