Le PSG veut virer Neymar, il valide son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Neymar n’entre plus dans les plans du PSG qui va donc tenter de s’en débarrasser et discuterait déjà avec Manchester United à cet effet. Et Emmanuel Petit, choqué du traitement médiatique réservé à la star brésilienne, l’incite à partir loin du PSG cet été.

Neymar et le PSG, ça sent la fin ! Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Luis Campos va chercher à se débarrasser de l’attaquant brésilien, et à en croire les dernières tendances, des négociations ont même déjà été entamées avec Manchester United, sur les bases d’un éventuel prêt. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar pourrait donc quitter le PSG lors du prochain mercato estival, lui qui est loin de faire l’unanimité chez les observateurs. Mais un champion du Monde 98 assure la défense du numéro 10.

Neymar : C’est confirmé, le PSG se rate pour son transfert https://t.co/QlfC9u4fy5 pic.twitter.com/9fUMEaXjcG — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« On le traine dans la boue »

Interrogé sur RMC Sport, Emmanuel Petit est monté au créneau pour Neymar : « Je l’ai toujours défendu et même plus depuis quelques semaines surtout avec la horde sauvage qui s’est présentée à son domicile en l’insultant lui et sa famille et en lui demandant de se casser. On le traîne dans la boue alors que ça fait déjà deux ans qu’il s’en prend plein la tronche. Tout le monde à Paris, sur les plateaux télé et même les fameux supporters parisiens n’arrêtent pas de cracher sur lui en disant qu’il a un manque d’investissement, qu’il n’a pas l’amour du maillot. Je ne compte même plus le nombre de tirades extrêmement agressives que vous lui reprochez en permanence », lâche l’ancien milieu de terrain sur le joueur du PSG.

« J’espère qu’il ira ailleurs »