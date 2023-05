PSG : Messi prépare son départ, une superstar l’interpelle

Benjamin Labrousse

Plutôt discret sur les terrains en cette fin de saison, Lionel Messi devrait sauf énorme surprise quitter le PSG en juin prochain. En fin de contrat d’ici quelques semaines, l’Argentin va devoir trouver un point de chute alors que les décideurs parisiens ne comptent plus sur lui. Si le FC Barcelone espère rapatrier sa légende, l’attaquant Robert Lewandowski rêve de jouer avec La Pulga.

Lionel Messi connaît-il l’identité de son futur club ? Car depuis plusieurs semaines, tout indique que le septuple Ballon d’Or ne jouera plus au PSG l’année prochaine. Désormais, une bataille fait rage entre le club saoudien d’Al-Hilal et le FC Barcelone pour la signature de La Pulga . Si le club Blaugrana compte jouer la carte sentimentale pour signer Léo Messi, les Catalans vont devoir lutter face aux capacités financières astronomiques des Saoudiens.

« Quand on pense à Messi, on dit Barça » affirme Robert Lewandowski

Du côté de Barcelone, le nom de Messi est sur toutes les lèvres, y compris sur celles des joueurs du Barça. Dans un entretien accordé au média polonais Interia Sport , la vedette Robert Lewandowski s’est exprimé sur un possible retour de l’Argentin en Catalogne. « Je sais ce que Messi représente pour Barcelone. Quand on pense à Barcelone, on dit Messi et quand on pense à Messi, on dit Barça. Je sais aussi quelle valeur Leo apporterait à notre équipe, non seulement sur le terrain mais aussi pour l'ensemble du club » .

Messi est devenu un vrai « meneur de jeu » selon Lewandowski