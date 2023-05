C’est confirmé, une offre a été dégainée pour le rachat de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs sur la vente de l'OM se font toujours insistantes, une nouvelle a été confirmée. En 2014, le prince saoudien Al-Waleed Bin Talal avait formulé une offre à la Mairie de Marseille afin de racheter le club de football. Maire de la Ville à cette époque, Jean-Claude Gaudin avait, alors, refusé de céder la formation française.

La possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite continue de faire fantasmer, notamment sur les réseaux sociaux. Il est question d'une possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille, et ce depuis plusieurs années.

La Mairie de Marseille avait refusé une offre de l'Arabie Saoudite

Déjà en 2014, le prince saoudien Al-Waleed Bin Talal avait transmis une offre à Jean-Claude Gaudin, alors maire de Marseille, pour racheter l'OM. Une proposition refusée par l'ancien élu selon les informations de Team Football.

L'Arabie Saoudite prêt à investir en France