Neymar met le feu au mercato, le PSG prend peur

Thomas Bourseau

Le mercato n’a même pas encore ouvert ses portes certes, mais Neymar semble avoir un joli marché pour cet été. Et plus précisément en Angleterre où Manchester United lui ferait justement la cour. Les informations divergent à ce sujet, de quoi faire peur au PSG. Explications.

Un départ de Neymar cet été ? C’est du moins la tendance et ce sur quoi Luis Campos, conseiller football du PSG, travaille pour le mercato. Foot Mercato affirmait dernièrement que Campos aurait mandaté plusieurs agents pour qu’un point de chute soit trouvé à Neymar. Et il semblerait qu’après la Liga et la Ligue 1, la Premier League soit la prochaine destination de Neymar.

Neymar est envoyé à Manchester United, fake news ?

Direction Manchester United ? L’Équipe révélait dans ses colonnes de mardi que des discussions auraient lieu entre les différentes parties pour que cette opération voit le jour. Pire, Casemiro tenterait de convaincre en coulisses son compatriote brésilien de le rejoindre à Old Trafford. Néanmoins, Sky Sports a avancé ces dernières heures que Manchester United ne préparerait pas d’offensive pour Neymar. D’après 90min , les Red Devils ne seraient en effet pas intéressés par la star auriverde.

