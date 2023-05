Mourinho - PSG : Il va dire oui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé sur le départ après sa première année compliquée au PSG, Christophe Galtier risque de connaître des prochaines semaines agitées, bien que son départ ne soit pas d’actualité comme vous l’a révélé le10sport.com. Cela n’empêche pas pour autant les rumeurs de s’enchaîner concernant le poste d’entraîneur à Paris, avec un candidat prestigieux prêt à débarquer : José Mourinho.

Christophe Galtier avait conscience que ses premiers pas au PSG ne seraient pas de tout repos, mais le technicien français ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi compliquée. Fragilisée par les polémiques et les résultats décevants, avec des éliminations dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, Christophe Galtier est déjà menacé, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024. Pour autant, l’ancien du LOSC et de l’OGC Nice est toujours parti pour rester comme vous l’a révélé le10sport.com, et ce malgré les nombreuses rumeurs dont il fait l’objet.

PSG - Galtier : Le verdict est tombé ! https://t.co/Z6SlydrWzh pic.twitter.com/XyyUHcpKko — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Mourinho prêt à accepter l’offre parisienne, mais…

Ces dernières semaines, le nom de José Mourinho ressort notamment pour prendre les rênes du PSG. Un défi qui séduirait le Special One à en croire les informations divulguées par L’Équipe dans ses colonnes du jour. En cas d’offensive parisienne, l’actuel entraîneur de la Roma est prêt à accepter le poste, mais l’attente risque d’être longue.

Le Portugais n’est pas dans les plans du PSG