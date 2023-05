Messi - PSG : Un incroyable rebondissement annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Selon certains médias italiens, le joueur aurait donné son accord à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Mais en Espagne, on croit de plus en plus à un retour de l'international argentin au FC Barcelone. Surtout après les départs de Jordi Alba et de Sergio Busquets, qui libèrent de la masse salariale.

Le suspense est à son comble dans le dossier Lionel Messi. Son départ du PSG serait acté en interne, mais le doute subsiste sur l'identité de son prochain club. A en croire le journaliste Rudy Galetti, le champion du monde 2022 aurait donné son accord à Al-Hilal, l'une des équipes les plus puissantes d'Arabie Saoudite.

Les départs de Jordi Alba et Busquets décisifs ?

Mais en Espagne, on continue à penser que Messi pourrait faire son grand retour au FC Barcelone. En coulisses, les dirigeants catalans travaillent sur son retour, et une nouvelle étape a été franchie ce mercredi. Jordi Alba a annoncé son départ et libère une grande place dans la masse salariale du Barça.

Messi se rapprocherait d'un retour