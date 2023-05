Le premier transfert du PSG est connu, c'est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato estival ne soit pas encore ouvert, le PSG s'active sérieusement en coulisses afin de renforcer son effectif. Et contre toute attente, Luis Campos pourrait devancer l'imposante concurrence anglaise pour le transfert de Manuel Ugarte. Vu du Portugal, tout serait même bouclé pour l'arrivée du milieu de terrain du Sporting CP. Et c'est désormais confirmé en France.

Cet été, le PSG a prévu de frapper fort sur le mercato, ce qui passera donc pas un recrutement important. Dans cette optique plusieurs noms circulent, à l'image de celui de Manuel Ugarte, qui affole même la presse portugaise depuis quelques heures.

Ugarte au PSG pour 60M€ ?

En effet, CMTV Noticias et Record ont révélé que le PSG avait levé la clause libératoire pour Manuel Ugarte. Jorge Mendes se serait chargé en personne de transmettre les 60M€ au Sporting CP. Et la tendance se confirme plus que jamais puisque c'est au tour de L'EQUIPE d'assurer que l'international uruguayen sera la première recrue estivale du PSG. Le quotidien parle de « discussions jugées comme très avancées » qui devraient donc aboutir à un transfert.

Un contrat de 5 ans est déjà annoncé